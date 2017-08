Basket, la Zandalasini in WNBA: gli Usa aprono le porte all'azzurra

22 agosto 2017

Una meritata ricompensa per un Europeo da favola: Cecilia Zandalisini, stella del basket femminile azzurro, volerà negli Stati Uniti per giocare in WNBA. Manca l'ufficialità ma la 21enne dovrebbe aggregarsi alle Minnesota Lynx, team di vertice della lega professionistica femminile americana. "Zanda" potrebbe esordire il 30 agosto contro Indiana in vista dei playoff e rientrare in Italia a ottobre per giocare con Schio.