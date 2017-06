Basket, la Virtus Bologna torna in A

19 giugno 2017

La Virtus Bologna torna in A: la promozione arriva sul campo di Trieste, sbancato 66-72 dalla Segafredo che così chiude sul 3-0 la Serie della Finale di Serie A2. Nulla da fare per i giuliani che in semifinale avevano eliminato la Fortitudo. La promozione arriva dopo un anno di "Purgatorio" per una delle squadre più blasonate d'Italia. La squadra di coach Ramagli aveva chiuso la regular season al secondo posto dietro Treviso.