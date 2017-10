Basket, la Nazionale di Sacchetti: tra i convocati c'è Gentile

18 ottobre 2017

Sono arrivate le prime convocazioni di Meo Sacchetti in vista delle gare della Nazionale italiana di basket contro Romania e Croazia. I due match, validi per le qualificazioni al Mondiale di Cina 2019 , si disputeranno a Torino il 24 novembre e a Zagabria il 26. Nella lista dei 24 scelti dal coach, che resteranno poi 12, torna ad esserci Alessandro Gentile . Non ci sono Belinelli e Gallinari, presenti invece Datome e Melli.

Prende il via, dunque, il dopo-Messina che ha lasciato la Nazionale dopo l'eliminazione dai quarti dell'ultimo Europeo. Sacchetti non potrà contare sulle stelle Nba Gallinari e Belinelli visto che il calendario non consente a chi gioca nella più prestigiosa delle leghe di scendere in campo con la Nazionale. Presenti nella lista dei 24 "gli italiani all'estero": capitan Datome e Nicolò Melli del Fenerbahce e Hackett del Bamberg. Gli unici rappresentanti della corazzata EA7 sono Abass e Fontecchio (escluso il capitano dell'Olimpia Andrea Cinciarini) mentre ritorna anche Polonara dopo l'esclusione dall'Europeo. Chance per il figlio del coach, Brian Sacchetti.