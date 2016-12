Basket, l'Olimpia rescinde con Gani Lawal

27 novembre 2015

Le strade di Olimpia Milano e Gani Lawal si dividono. Rescissione per il lungo, come da comunicato del club: "La Pallacanestro Olimpia EA7 Emporio Armani e Gani Lawal hanno raggiunto un accordo per la rescissione del contratto in corso. L’Olimpia desidera ringraziare Gani Lawal per l’apporto nella stagione dello scudetto 2013/14, l'impegno e la professionalità e gli formula i migliori auguri per il suo futuro".