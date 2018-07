Basket, l'Olimpia annuncia cinque colpi: c'è anche Goudelock

10 luglio 2017

Sfumato il ritorno di Curtis Jerrells, che è rimasto all'Hapoel Gerusalemme, l'Olimpia Milano si rifà con un grande colpo di mercato: Andrew Goudelock. La guardia americana classe 1988, soprannominato "Mini Mamba" per l'inizio di carriera ai Lakers in squadra con Kobe Bryant, ha firmato con l'EA7 Emporio Armani un contratto biennale.



Ma la campagna di rafforzamento dell'Olimpia di coach Pianigiani non si è limitata a Goudelock. Assieme a lui sono stati annunciati altri quattro arrivi importanti. Si tratta di Dairis Bertans, Amath M'Baye, Vladimir Micov e Patric Young.



Bertans, guardia tiratrice classe '89, arriva dal Darussafaka Istanbul: alto 193 cm, lettone, nel 2014 ha giocato nella Summer League NBA con i Boston Celtics. Suo fratello Davis gioca nei San Antonio Spurs.



Amath M’Baye arriva invece dalla New Basket Brindisi. È un’ala di 2.06 per 102 chili di peso, francese (1989). Negli ultimi anni ha giocato in Summer League con San Antonio, Utah, Clippers e Indiana. È stato sesto in Italia nella valutazione media. Arriva invece dal Galatasaray



Vladimir Micov, ala di 2.01, 101 kg di peso. Classe '85, il serbo ha giocato dal 2010 al 2012 a Cantù.



Patric Young arriva dall'Olympiacos. Centro di 209 cm per 109 chili, è un classe '92. Ha alle spalle una lunga esperienza in NCAA, dove ha disputato due Final Four.