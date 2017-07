Basket: l'Italia vince, Gallinari perde la testa e salta gli Europei

30 luglio 2017

L'Italia batte l'Olanda 66-57 e vince la Trentino Cup, ma a fare notizia è Danilo Gallinari che perde la testa. Gli azzurri vincono il torneo d'avvicinamento all'Europeo, ma l'Olanda dimostra che c'è molto da lavorare. Raptus di Gallinari che reagisce con un pugno a una gomitata di Kok e viene espulso. Poi il triste epilogo con il giocatore che deve essere portato in ospedale per un controllo alla mano che ha colpito in faccia all'avversario.