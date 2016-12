Basket, l'Italia cade anche con la Slovenia

24 agosto 2015

"Oggi è stata una partita vera, non sono arrabbiato per la sconfitta - è il commento del ct Simone Pianigiani - ma c'è rammarico per aver giocato in questo modo alla partita numero nove e non alla partita numero uno. Abbiamo interpretato una gara consistente, che ci ha fatto capire che per noi questo extra-sforzo deve essere abituale a questi livelli. Mi auguro che tutti ora siano consapevoli perché abbiamo ancora poco tempo per farci trovare pronti". In serata la squadra è tornata a Trieste, e nel prossimo fine settimana l'ultimo torneo di avvicinamento all'EuroBasket contro Georgia, Michigan State e Russia.