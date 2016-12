Basket, l'Italia affonda la Lettonia 82-63

14 agosto 2015

Buone notizie per Simone Pianigiani in vista degli Europei di Basket. In Georgia, nella prima partita della Tbilisi Hall City Cup, l'Italia ha distrutto la Lettonia vincendo 82-63. Per la prima volta nel percorso di avvicinamento al torneo continentale sono scesi in campo i tre Nba Bargnani (15 punti), Belinelli (13) e Gallinari (22). L'Italia ha dominato, scavando il solco nel primo tempo tirando con percentuali molto alte.