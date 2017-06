Basket, Italia: niente ritiro per Bargnani e Gentile

15 giugno 2017

Giornata importante a Roma per il presente e il futuro della nazionale italiana di pallacanestro. In vista degli Europei di agosto e settembre tra Israele e Istanbul, il ct Ettore Messina avrebbe deciso di non inserire nella lista dei 24 per il ritiro di Folgaria sia Bargnani, sia Alessandro Gentile. In più, a proposito di Messina, sembra che il ct abbia intenzione di lasciare l'incarico dopo Eurobasket e dedicarsi solo all'NBA.



Secondo la ricostruzione de La Gazzetta dello Sport, Messina vorrebbe puntare su un gruppo di giocatori che hanno giocato con continuità e ad alto livello, su tutti Gallinari, Belinelli, Datome e Melli, sperando nel recupero di Hackett; Bargnani invece è fermo da febbraio dopo l'addio al Baskonia e di lui si sono perse le tracce mentre Gentile ha vissuto un anno molto travagliato tra Milano, Panathinaikos e Hapoel Gerusalemme, ha giocato molto poco ed è stato scaricato da tutti e tre questi ambienti, cosa che non depone a favore di un reintegro nel gruppo azzurro.



Per quello che concerne la posizione di Messina, il ct non vorrebbe più lavorare "part time", anche perchè i San Antonio Spurs non gli concederanno di guidare la nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali 2019 che ci saranno durante la stagione invernale. L'ex coach di Treviso e Virtus Bologna ha in testa il sogno di sedersi da capo allenatore su una panchina NBA, magari proprio agli Spurs, e per questo vuole dedicare anima e corpo a questo percorso. Dopo gli Europei la Federazione cercherà un sostituto: il sogno è Obradovic, santone serbo alla guida del Fenerbahce, più abbordabili le piste che portano a Sasha Djordjevic e a Pino Sacripanti.