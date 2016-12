Basket, i club ribelli rinunciano all'Eurocup: salvo il Preolimpico

22 aprile 2016

Reggio Emilia, Sassari e Trento fanno un passo indietro, decidono di non partecipare all'Eurocup e salvano il torneo Preolimpico che assegnerà gli ultimi pass per Rio 2016 ma anche per gli Europei 2017. Soddisfazione della Fiba, che aveva minacciato di sospendere la Fip, e di Malagò: "Scelta di buon senso, le squadre in questione, per le quali erano pronte a ricorrere a sanzioni, giocheranno il campionato al 100%".