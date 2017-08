Basket, i 12 convocati di Messina per gli Europei

25 agosto 2017

E' ufficialmente definita l'Italia che prenderà parte ai prossimi Europei di basket. Il commissario tecnico Ettore Messina, infatti, ha diramato la lista con i 12 azzurri convocati che partiranno per Tel Aviv tra una settimana per la rassegna continentale che, in caso di qualificazione, proseguirà a Istanbul dal 31 agosto al 17 settembre. Gli ultimi tre tagli hanno riguardato Riccardo Cervi, Amedeo Della Valle e Filippo Baldi Rossi.