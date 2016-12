Basket, guaio Italia: Datome, Europei finiti Esami negativi per il capitano azzurro: distrazione di primo grado all'adduttore. "Delusione enorme". In dubbio anche Belinelli. Pianigiani: "Non dobbiamo piangerci addosso"

7 settembre 2015

L'Italia paga a caro prezzo il successo sull'Islanda agli Europei di basket. Gli esami a cui si è sottoposto Gigi Datome, infatti, hanno dato un esito definitivo: distrazione di primo grado all'adduttore l'impietosa diagnosi. La rassegna continentale per il capitano azzurro finisce qua. Altri problemi per Pianigiani in vista del match con la Spagna: Marco Belinelli è in dubbio per un problema muscolare.

IN DUBBIO ANCHE BELINELLI E' durata poche ore la speranza che per Gigi Datome non fosse nulla di grave e che dopo la fase a gironi potesse tornare a disposizione. Invece il capitano azzurro ha finito nel secondo quarto contro l'Islanda il suo Europeo. Il tweet della Federbasket ha gelato i tifosi dell'Italia, che rischiano di non vedere in campo nel match contro la Spagna nemmeno Belinelli che lamenta un problema muscolare.



"DELUSIONE ENORME, CI TENEVO" È un Datome affranto quello che ha comunicato la notizia ai suoi fan su Facebook, dove gode di una popolarità davvero enorme: "Purtroppo il mio Europeo finisce qua. Non nascondo che la delusione è enorme, ci tenevo a fare qualcosa di importante, ma in ballo ci sono ancora obiettivi molto più importanti dell'amarezza di un singolo. Forza suinotti miei! Grazie a tutti per i messaggi di supporto e di affetto. Gigi".

PIANIGIANI: "NON DOBBIAMO PIANGERCI ADDOSSO" "Da oggi in poi siamo senza Datome - ha commentato il ct Simone Pianigiani - Domani mattina poi, saprò se Belinelli sarà disponibile per la partita contro la Spagna. Non dobbiamo piangerci addosso, però: il girone è durissimo, può succedere di tutto, dobbiamo vincere altre due partite. Mi dispiace per Gigi perché aveva segnato l'appuntamento Europeo in rosso sulla sua carriera. Perdiamo un giocatore importante ma dobbiamo essere pronti e andare avanti con fiducia".



Pianigiani non nasconde le difficoltà affrontate fino ad ora: "Sono oggettive e siamo a una sconfitta e una vittoria pur avendo perso un solo quarto sugli otto disputati". La Spagna è l'avversario più ostico: "Sono i più forti del girone a mio avviso e sono destinati a crescere durante la manifestazione. E poi lo dico da sempre: abbiamo poca abitudine a queste situazioni anche a livello fisico ma questo lo diciamo da tempo".

GALLINARI: "GIOCHEREMO PER GIGI" "Mi dispiace molto per Gigi - commenta Danilo Gallinari -. So come si possa sentire perché io ho passato tanti momenti come questi. Giocheremo per lui, saremo motivati a fare meglio. È una botta perdere un giocatore come lui, ma il morale di questa squadra è sempre alto. Contro la Spagna dobbiamo evitare palle perse e non concedere rimbalzi. Hanno giocatori tra i più forti del mondo".

