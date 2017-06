Basket, Grecia: al Panathinaikos il titolo, fumogeni e petardi nel palazzetto

12 giugno 2017

Che sia calcio o basket, la Grecia si fa spesso riconoscere per i propri tifosi. Domenica sera, al Pireo, si è giocata la decisiva gara-5 per lo scudetto del campionato greco, tra Panathinaikos e Olympiacos. Un match carico di storia e di tensione, conclusosi con la vendetta del Pana. Ma l'incontro ha avuto un esito non certo edificante: con l'Olympiacos oramai sconfitto, a 2' dal termine i tifosi di casa hanno iniziato a lanciare verso il campo fumogeni e petardi. Il clima nel palazzetto è subito diventato irrespirabile, i giocatori del Panathinaikos hanno dovuto ripararsi. Match sospeso per 15', le forze dell'ordine sono intervenute per allontanare i tifosi. Un gruppo di 500 ultras però non volevano abbandonare gli spalti. Il match è ripreso solo dopo mezz'ora, quando tutto il palazzetto era stato sgombrato (i tifosi ospiti non erano presenti): si sono giocati gli ultimi 1'56" che hanno condotto il Panathinaikos al successo per 66-51. Si tratta del 35esimo titolo per il Pana.