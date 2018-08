Basket, Gallinari rinuncia all'Italia: “Meglio che rimanga negli Usa”

22/08/2018

La decisione è presa: Danilo Gallinari non giocherà con la nazionale italiana di basket le prossime due gare valevoli per la qualificazioni ai Mondiali del 2019. Il ct Sacchetti ha diramato la lista ufficiale dei 15 convocati in cui spicca l’assenza della stella dei Clippers che ha voluto spiegare il perché della sua scelta tramite un comunicato . Gallinari segue quindi le orme del collega Belinelli che ha preferito restare negli Usa per preparare la stagione con i San Antonio Spurs.

“Sfortunatamente, non potrò unirmi alla Nazionale per le prossime partite di qualificazione mondiale - ha spiegato l’ala dei Clippers in una lunga nota -. Rappresentare il mio paese è da sempre importante per me e non vedevo l’ora di giocare con l’Italia. I consulti con i Clippers, lo staff medico e il mio agente hanno portato però alla conclusione che è meglio io rimanga negli Usa per prepararmi al 2018-19 Nba anziché partecipare a queste partite. Il mio obiettivo è iniziare forte la stagione fin dal training camp per assumere il ruolo di leader della squadra. Auguro il meglio alla Nazionale e spero di unirmi alla squadra per i Mondiali l’anno prossimo con l’identico obiettivo: competere e vincere al più alto livello”. Il 30enne a malincuore ha dovuto quindi dire no alla Nazionale che il 14 settembre prima e il 17 settembre poi sfiderà la Polonia e l’Ungheria per conquistarsi l’accesso ai Mondiali del 2019. Questi i 15 convocati del ct Meo Sacchetti che si raduneranno il prossimo 25 agosto a Pinzolo per iniziare il ritiro: Awudu Abass, Pietro Aradori, Paul Biligha, Christian Burns, Andrea Cinciarini, Luigi Datome, Ariel Filloy, Diego Flaccadori, Nicolò Melli, Brian Sacchetti, Amedeo Tessitori, Stefano Tonut, Luca Vitali, Michele Vitali.