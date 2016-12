Basket, Gallinari in esclusiva: "Siamo carichi per andare a Rio"

11 maggio 2016

Danilo Gallinari vuole portare l'Italia a Rio ed è convinto che gli azzurri riusciranno a superare l'ostacolo del torneo di qualificazione olimpica.

"Siamo tutti molto carichi anche perché giocheremo in casa e vogliamo qualificarci all'Olimpiade", ha detto a Premium Sport nella nuova location milanese di Blasteem . Poi anche parole al miele per la sua Olimpia Milano: "Fra sette-otto anni vorrei tornare per vincere, vediamo se il fisico me lo permetterà...".