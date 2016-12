Basket, Gallinari in esclusiva: "Con Denver punto in alto"

3 giugno 2015

Danilo Gallinari è tornato in Italia per gustarsi il finale del campionato di Serie A, che vede la sua Milano in difficoltà con Sassari. "E' una bestia nera per l'Olimpia, ma avevo previsto che Milano avrebbe fatto fatica", ha detto a Premium Sport nel corso della sua visita a Expo. La testa, però, resta ai Denver Nuggets: "Credo nella società e nella città, stiamo andando nella direzione giusta. Dobbiamo continuare a lavorare per arrivare in alto".