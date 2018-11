Basket, foto con flebo ai giocatori della Scafati: si dimette il tecnico Calvani

31/10/2018

La foto ritrae i giocatori Giorgio Sgobba e Gabriele Romeo con una flebo al braccio che, secondo la società, è servita per curare d'urgenza una grave gastroenterite. Ma le parole, scritte nel post di Calvani, fanno intendere ben altro: "Il segreto dei nostri giocatori, ricaricano energie per lavorare meglio. Per un allenatore, soddisfazione totale".

La dura polemica delle scorse ore ha portato Calvani alle dimissioni e la Procura Antidoping lo ha deferito per omessa denuncia. "E' stata una leggerezza. La mia rettitudine e trasparenza non può essere messa in discussione", le parole del tecnico in conferenza stampa.



Una decisione irrevocabile quella dell'allenatore, nonostante la dirigenza della Givova Scafati abbia tentato di convincerlo a rimanere sulla panchina. "La società gialloblù ringrazia il tecnico, nei confronti del quale resta impregiudicata la stima personale e professionale, per il lavoro espletato, per l'impegno profuso in campo con professionalità e dedizione", le parole nel comunicato diramato dal club di Salerno. La Procura indaga e il club, ora guidato da Lino Lardo, potrebbe dover fare a meno di Sgobba e Romeo: per loro richiesta la squalifica per un anno.