Basket: fine del sogno per l'Italia, non si va alle Olimpiadi

9 luglio 2016

Fine del sogno per l'Italia del basket: niente Olimpiadi per gli Azzurri che hanno perso 84-78 la finale del torneo preolimpico al Pala Alpitour di Torino contro la Croazia. Pass per Rio per i croati. La squadra di coach Messina ha lottato, ma si è arresa dopo un overtime giocato senza Gallinari e Datome, out dopo aver speso cinque falli. Fallimento per l'Italbasket che non centra le Olimpiadi dal 2004: una grande occasione sprecata.