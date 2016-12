Basket, Final Eight: la finale è Milano-Avellino

20 febbraio 2016

AVELLINO-TRENTO 71-69

Per la seconda volta nella sua storia, la Scandone conquista la finalissima di Coppa Italia. Era già successo nel 2008, quando a Casalecchio di Reno un grande Devin Smith trascinò gli irpini al trionfo; stavolta sono i lunghi a fare la fortuna di coach Sacripanti. Cervi e Buva firmano 19 punti a testa e consentono ad una Avellino meno in forma rispetto agli ultimi tempi di tenere testa ad una Dolomiti Energia mai doma. Si arriva al finale punto a punto, sulla sirena Wright perde palla e nemmeno riesce a tirare: è la nona vittoria consecutiva per la Sidigas, che ora può sognare.



CREMONA-MILANO 58-90

Seconda finale dall'introduzione delle Final Eight per Milano, che conferma di essere la favorita assoluta del torneo travolgendo la Vanoli. L'anno scorso l'Olimpia si arrese a Sassari, nell'ultimo atto dell'edizione 2016 la squadra di Repesa affronterà la temibile Avellino. Non c'è partita ad Assago contro una Cremona stanca ed arrendevole, seppellita dalle triple dei meneghini (10/24 di squadra, Simon ne mette 3/6). Per la finale non recupererà Alessandro Gentile, in panchina per tutta la gara come spettatore. Ma l'EA7 avrà 10mila tifosi pronti a trascinarla verso un successo che manca dal 1996.