Basket, Final Eight: festa Cantù, Milano ko. In semifinale c’è Brescia

16 febbraio 2018

Non smettono di riservare sorprese i quarti delle Final Eight di Coppa Italia . Stavolta è l’Olimpia Milano , campione in carica, ad uscire di scena per mano di una straripante Cantù . Smith (Mvp con 23 punti) e compagni mettono a nudo tutte le carenze difensive della squadra di Pianigiani che incassa una sonora sconfitta. Termina 105-87 con i canturini che sfideranno in semifinale Brescia , vittoriosa a sua volta su Bologna per 97-83.

MILANO-CANTU’ 87-105

Dopo Avellino e Venezia, anche l’Olimpia Milano saluta le Final Eight. Nel terzo quarto di finale andato in scena al Mandela Forum di Firenze è Cantù a spuntarla nel derby lombardo per 105-87 grazie all’Mvp, Jaime Smith, autore di 23 punti. Partenza lanciata dei canturini che si portano subito sul 9-2 costringendo Milano a rincorrere nel punteggio. Ad accorciare le distanze ci provano Goudelock e Bertans, entrambi da tre, ma Cantù reagisce colpo su colpo raggiungendo la doppia cifra di vantaggio al 10’: 28-18. Un gap che i canturini ampliano ulteriormente nella prima metà del secondo quarto (38-23). L’Olimpia va a segno con Theodore e Goudelock, ma a spingere avanti Cantù prima dell’intervallo sono i canestri di Maspero e Parrillo. Si riparte dal 57-38 con Cantù che trova addirittura il +21 con Burns. Errori e falli complicano la strada dell’Olimpia che resta lontanissima da Cantù che chiude saldamente in vantaggio anche la terza frazione: 80-63. In apertura di ultimo quarto, sussulto dell’Olimpia con Goudelock (82-68), poi è l’infortunio di Thomas ad accendere il finale con Milano che risale dal -21 al -13. Chiudono i conti due schiacciate di Burns che mandano Cantù in estasi e soprattutto in semifinale. Milano battuta 105-87.



BRESCIA-BOLOGNA 97-83

Accede alle semifinali anche Brescia che batte Bologna per 97-83. Avvio di primo quarto giocato punto a punto dalle due squadre con la Germani che prova a spezzare l’equilibrio con Moore e Vitali. Bologna torna a contatto con Gentile, ma nel finale di quarto tre triple consecutive della Germani (due di Vitali e una di Traini) fissano il punteggio sul 26-17 sulla prima sirena. È ancora Gentile (11 punti nei primi 20’) a tenere a galla Bologna che impatta a quota 32 con la tripla di Lawson. Due bombe di Vitali spostano nuovamente l’inerzia in favore della Germani che chiude in crescendo il secondo quarto: 46-37. Parziale di 7-0 Virtus in apertura di terzo quarto. Hunt sblocca l’attacco di Brescia che scava un nuovo solco importante nel punteggio nel finale: 68-56. L’ultimo quarto inizia nel migliore dei modi per la Germani che poi si porta addirittura sul +16 (82-66) grazie alla tripla di Landry che consente ai suoi di gestire gli ultimi minuti.