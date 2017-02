Basket, Final Eight 2017: Reggio Emilia si arrende, Milano in finale

18 febbraio 2017

L'Olimpia Milano è la prima finalista della Coppa Italia 2017 a Rimini. L'EA7 Emporio Armani, detentrice del trofeo in carica, supera 87-84 la Grissin Bon Reggio Emilia al termine di una sfida molto equilibrata in cui gli emiliani hanno fatto gara di testa per larghi tratti: troppe però le palle perse, ben 18, della squadra di Menetti che alla fine si arrende alle bombe di Cinciarini e Macvan. Superlativo Sanders, 22 punti.