Basket, Fiat Torino: Recalcati si dimette

5 febbraio 2018

Dopo le parole pronunciate domenica in conferenza stampa ("non sono solito prendere decisioni a caldo, domani sarò più preciso"), il tecnico vincitore di tre scudetti e dell'argento olimpico alla guida dell'Italia ad Atene 2004 ha gettato la spugna. Magro il suo bottino, con una sola vittoria (in Euro Cup) e 5 sconfitte (3 in campionato e due in Europa). Il crollo contro Avellino ha surriscaldato ulteriormente un ambiente già arroventato. Nel mirino dei tifosi la società, in particolare nella persona del vicepresidente Francesco Forni, oggetto di pesanti accuse e ritenuto responsabile di scelte senza senso di mercato.