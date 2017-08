Basket, Europei - Altra tegola per l'Italia, Pascolo infortunato: è out

30 agosto 2017

Altra tegola per la Nazionale alla vigilia dell'EuroBasket. Si è fermato per infortunio Davide Pascolo, ala dell'Olimpia EA7 Milano, per un trauma al ginocchio destro. Al suo posto, il ct Ettore Messina ha richiamato nei 12 Filippo Baldi Rossi (Aquila Basket Trento). L'Italia esordirà nell'Europeo giovedì contro Israele. Gli azzurri sono nel gruppo B con Ucraina, Lituania, Georgia, Germania e appunto Israele.