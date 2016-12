Basket, Europei 2015: psicodramma Francia, Spagna in finale

17 settembre 2015

L'anno scorso, ai Mondiali in Spagna, era stata la Francia a far fuori i padroni di casa in un quarto di finale che aveva fatto piombare i tifosi delle Furie Rosse nello sconforto. A distanza di un anno gli iberici restituiscono il favore, e in un Pierre-Mauroy gremito da 25mila spettatori è il mito di Pau Gasol a consacrarsi, se mai ce ne fosse bisogno. La prova del fenomeno dei Bulls è una delle migliori nella storia degli Europei, un dominio totale sotto canestro e il carisma del leader a cui Scariolo ha deciso di affidarsi in toto.



40 punti, esattamente la metà di quelli totalizzati dalla Spagna: e poco importa se è proprio Pau a farsi stoppare da Gobert nel possesso finale che poteva regalare il successo già nei regolamentari. Nel primo overtime Gasol si riscatta con gli interessi e firma altri 8 punti, compresa la schiacciata finale che zittisce i tifosi della Francia. A far da contraltare alla prova maestosa di Gasol è la prestazione da dimenticare di Tony Parker, che chiude con 10 punti e 6 assist e sparisce nel momento più importante della gara.



E' Batum a caricarsi la squadra di Collet sulle spalle, ed è proprio una sua tripla a mandare la sfida all'overtime. Poi però la Spagna si dimostra più squadra, sfrutta le accelerazioni di Rodriguez e Llull e riesce ad innescare l'instancabile Gasol, che porta gli iberici in finale. Nell'ultimo atto di Eurobasket c'è un italiano, tanto criticato in patria ai tempi della sua esperienza all'Olimpia Milano. E' Sergio Scariolo, che ora aspetta in finale la vincente di Serbia-Lituania.