Basket, Europei 2015: Italia, il sogno è Rio 2016

5 settembre 2015

Sulla carta l'Italia, per la prima volta al completo con capitan Datome, Alessandro Gentile, Hackett e soprattutto i tre assi Nba Gallinari, Belinelli e Bargnani, parte favorita per il match contro i turchi e in generale con l'obiettivo di lottare per le medaglie a Lille, sede della seconda fase, dove si ritroveranno le prime 4 di ciascuno degli altri gironi che si disputano a Montpellier, a Zagabria e a Riga.



Gli azzurri si presentano al debutto a Eurobasket con un bilancio di 9 vittorie e 3 sconfitte nelle amichevoli: l'Italia parte puntando al traguardo massimo e si affida alla cabala visto che nelle edizioni del 1983 e del 1999, entrambe in Francia come la fase finale 2015, ha conquistato l'oro. Gallinari e compagni, oltre che con le avversarie del girone, dovranno fare i conti con la Francia campione d'Europa in carica dei vari Parker e Diaw, con la Grecia di Spanoulis e con la Croazia di Bogdanovic e Tomic. Oltre al titolo ci sono in palio i posti per le Olimpiadi di Rio 2016: le due finaliste vanno direttamente ai Giochi, mentre dalla terza alla settima disputano il torneo pre olimpico.