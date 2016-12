Basket, Europei 2015: Gallinari non basta, Italia ko con la Turchia.

5 settembre 2015

Esordio amaro per l’ Italbasket nei campionati europei di pallacanestro: contro la Turchia di Ateman gli azzurri escono sconfitti dalla Mercedes Benz Arena per 87-89 dopo essere stati sotto anche di 16 punti. Rimonta incompleta nonostante un grandissimo Danilo Gallinari (33 punti, career high): pesano le palle perse (14) e i secondi tiri lasciati ai turchi. Domani Italia di nuovo in campo contro l’Islanda, sconfitta dalla Germania 71-65.

Il girone B, quello durissimo dove ci sono anche Serbia, Spagna, Germania e Islanda, si fa dunque subito in salita per gli azzurri di Pianigiani: la Turchia di Ateman si dimostra più squadra, Ilyasova e Dixon sono incontenibili e al primo riposo Datome e soci sono sotto 26-13 con 6 palle perse e una difesa che fa acqua da tutte le parti.

Le rotazioni non giovano, Bargnani è il solo che prova a tenere a galla l’Italia ma gli azzurri non riescono proprio a contenere la Turchia, concedendo una serie di secondi tiri che portano fino al massimo vantaggio firmato da Guler (42-26). A quel punto l’Italia si ricorda che a pallacanestro bisogna anche difendere e all’intervallo lungo la distanza dai turchi si riduce a nove punti (51-42). T

anta confusione anche nel terzo quarto, Gallinari segna a ripetizione ma Gentile e Belinelli vanno a sprazzi, così come Hackett che non riesce a dare ordine alla manovra azzurra. Aradori e Melli servono a dar respiro ma non incidono molto, se l’Italia rientra fino al meno 5 è anche perché le percentuali turche crollano improvvisamente.

L’ultimo quarto si gioca sul filo del rasoio, con gli azzurri sempre a inseguire fra i -8 e i -2: a 9 secondi dalla fine, sotto di due, Gallinari va in lunetta con un 13/13 ai liberi che fa ben sperare. Danilo, invece, sbaglia il secondo e l’Italia fa subito fallo per giocare l’ultimo possesso: anche Edner, però, mette dentro solo il primo e Datome a 6 secondi dal termine può far ripartire l’ultimo attacco Italia. Il pallone è nelle mani di Belinelli, Guler difende benissimo e il tentativo da quasi centrocampo della guardia dei Kings si spegne sul tabellone insieme alle speranze azzurre di portare a casa il primo successo di questi Europei.