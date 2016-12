Basket, Eurolega: Sassari travolta anche a Bamberg

17 dicembre 2015

En plein in negativo per la Dinamo Sassari che chiude la sua esperienza stagionale in Eurolega con la decima sconfitta in altrettante gare disputate. I sardi di coach Calvani, nel decimo turno del girone D, hanno perso nettamente 86-54 in Germania contro il Brose Bamberg allenato da Andrea Trinchieri e con nelle sue file l'ex milanese Melli. Gara mai in discussione: il migliore per Sassari è Haynes con 14 punti.