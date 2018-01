Basket, Eurolega: notte da sogno per Milano e Malaga ko

17 gennaio 2018

Torna a vincere in Eurolega l'Olimpia Milano. Al Forum la squadra di Pianigiani si impone per 101-87 contro Malaga cancellando, almeno parzialmente, la sconfitta contro Venezia. C’è Kuzminskas nel quintetto iniziale scelto da coach Pianigiani, ma è Brooks, tra le file di Malaga, a rubare la scena in apertura (0-4). Il primo canestro dell’Olimpia è di Goudelock (da tre), poi è Theodore a ribaltare il parziale. Finalmente si accende Kuzminskas e con lui tutta l’Olimpia che vola sul 12-4. A scuotere Malaga ci pensa Nedovic dalla distanza con gli spagnoli che restano a debita distanza al 10’ nonostante la leggerezza degli uomini d Pianigiani nel finale di quarto: 31-22. All’inizio del secondo quarto, al Forum va in scena il festival del tiro dall’arco: segnano Bertans, Soluade, Nedovic e Jerrells con il parziale che premia ancora Milano: 41-32. A ridosso dell’intervallo è ancora una volta Malaga a venir fuori con convinzione portandosi prima a -5 e poi a -6 sul suono della sirena grazie ad un buzzer-beater da metà campo di McCallum. 50-44 il parziale dopo i primi due quarti di gioco con l’Olimpia che può vantare già un Goudelock in doppia cifra al pari di Nedovic (12). Il ritorno sul parquet si trasforma in un incubo per Milano costretta a subire l’iniziativa degli spagnoli che grazie all’ennesima tripla della partita di Nedovic e ai canestri di Augustine realizzano il controsorpasso: 51-50. A suonare la sveglia per l’Olimpia ci pensa Micov, poi sale in cattedra Kuzminskas con la squadra di Pianigiani che ritrova verve e soprattutto un buon margine di vantaggio (+6 sul 61-55). Ad insidiare nuovamente Milano è Brooks con la tripla del -4, ma sono altre due triple, stavolta di Micov e M’Baye, a ricacciare indietro Malaga, dopo il momentaneo -1: 79-71. Malaga si dimostra tutt’altro che arrendevole nonostante la tripla di Jerrells per il momentaneo 84-75. Ancora Nedovic per il -7, poi dopo un timeout ordinato da Pianigiani è Gudaitis a riportare l’inerzia della partita in favore dell’Olimpia. A sigillare la vittoria è una tripla di Goudelock (91-82). Nel finale, è Micov a regalare al Forum la soddisfazione di superare quota 100 punti per il definitivo 101-87.