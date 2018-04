Basket, Eurolega: Milano travolta in Turchia

22 febbraio 2018

Un'altra disfatta per l' Olimpia nella 23esima giornata di Eurolega . Milano cede in casa del Fenerbahce: finisce 89-70 per i turchi alla seconda vittoria di fila, mentre per la squadra di Pianigiani arriva la seconda sconfitta consecutiva e la terza nelle ultime quattro gare. Milano va subito sotto e ci resta per tutto l'incontro, nonostante un Micov top scorer con 19 punti. I padroni di casa portano quattro uomini in doppia cifra.

L'Olimpia Milano di scena alla Ulker Sports Arena di Istanbul per la 23esima giornata di Eurolega, con la squadra di Pianigiani attaccata ormai soltanto all'aritmetica vista una situazione di classifica alquanto deficitaria e le assenze dell'infortunato Theodore e le esclusioni programmate di Pascolo e Abass. Dopo il brutto passo falso in Coppa Italia, Milano inizia la partita con coach Pianigiani che si affida al quintetto composto da Micov, Goudelock, Tarczewski, Cinciarini e Kuzminskas. Dall'altro lato i turchi iniziano con Sloukas, Nunnally, Vesely, Kalinic e Duverioglu. L'Olimpia comincia bene la partita con una tripla di Micov, ma il Fenerbahce risponde colpo su colpo fino praticamente alla fine del primo quarto, che si conclude 23-10 a favore della squadra di casa. Nel secondo quarto Milano prova a reggere ma il Fenerbahce allunga con in campo anche l'italiano Nicolò Melli che segna i primi due punti per il 25-20, poi si arriva fino al 39-24 con Milano che subisce un parziale di dieci punti a zero. Non c'è storia, con Milano che reagisce con Micov ma subisce poi un altro parziale di sette punti a zero per ritrovarsi sotto di venti punti sul 46-26. Finale d'orgoglio con una tripla di Goudelock e i due punti di Micov che chiudono la frazione sul 48-33 per i turchi.



Dopo l'intervallo Milano prova con orgoglio a risalire, con sei punti di fila griffati da M'Baye, Micov e Cinciarini. Il Fenerbahce risponde con otto punti di fila, stavolta firmati dalla tripla di Sloukas e i due punti a testa di Thompson e Vesely. Si segna poco e ma i turchi allungano comunque sul 65-48 prima dell'ultimo quarto che vede Jerrels autore di quattro punti di fila per l'Olimpia e i turchi controllare comunque in scioltezza. La buona vena realizzativa di Micov non basta a Milano costretta a cedere alla sirena 89-70. All'Olimpia non è bastata la buona performance di Micov, autore di 19 punti. In doppia cifra anche Kuzminskas (11 punti). Il Fenerbahce porta invece quattro giocatori in doppia cifra con Thompson (15), Sloukas (13), Wanamaker (11) e Nunnally (11).