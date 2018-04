Basket, Eurolega: Milano stende l'Anadolu Efes

1 marzo 2018

L'obiettivo dell'Olimpia è non arrivare ultima, con questo spirito coach Simone Pianigiani aveva presentato la partita contro i turchi dell'Anadolu Efes. Gara da giocare al Forum dopo tre trasferte di fila fatte di una vittoria a Barcellona e due sconfitte con Stella Rossa e Fenerbahce. La partita inizia sul filo dell'equilibrio ma sono i turchi a provarci di più con Weems che nei primi minuti la fa da padrone, andando a segnare anche il canestro del 13-8 a favore dei suoi. Milano reagisce con quattro punti di fila di Tarczewski che riaprono il match, ma i turchi allungano di nuovo sul 17-12 ma Goudelock (3) e M'Baye (2) firmano la parità sul 17-17, risultato con il quale si chiude il primo quarto.



Secondo quarto e vantaggio Milano con M'Baye, nuovo pareggio di Brown e tripla di Bertans per il 22-19. Pareggiano ancora i turchi ma poi l'Olimpia piazza un parziale di sette punti a zero (grazie anche ad una tripla di Jerrells) per andare sul 29-21. L'Anadolu si sblocca in attacco e ricomincia a rispondere, ma due liberi di Bertans, i canestri di Jerrels e Abass e un libero di Gudaitis portano Milano al massimo vantaggio di +13 sul 40-27, che diventa +15 dopo il canestro di Jerrels che ferma il punteggio sul 44-29 per Milano col quale si va all'intervallo lungo.



Nel terzo parziale l'Olimpia gestisce il vantaggio senza rischiare troppo, si va al tiro non con la stessa frequenza del quarto precedente e sono soltanto 14 i punti dei padroni di casa con Kuzminskas sugli scudi con sette punti, di cui una tripla che chiude sul 58-45 il parziale a favore di Milano con i turchi a recuperare due punti. Ultimi dieci minuti di partita che iniziano con l'Olimpia a fare la voce grossa e un parziale di sette punti a zero, con la tripla di M'Baye che vale il +20 che è il massimo vantaggio (65-45).



I turchi reagiscono con due canestri di fila di Stimac, si sciolgono e recuperano qualche punto, con la tripla di Mccollum che spaventa il Forum, subito rincuorato la gioco da 3 di M'Baye per il 70-56. Nel finale si diverte Goudelock che segna 5 punti, ma la partita si chiude con due canestri degli ospiti con Weems (top scorer del match con 19 punti) e alla sirena Milano esulta: 77-64.