Basket, Eurolega: Milano ringrazia Bertans, sbancata Barcellona

1 febbraio 2018

Nel primo quarto Milano parte bene con due triple di Micov e Theodore che valgono il 6-2, ma Barcellona piazza un parziale da paura (12-0) grazie alle bombe di Ribas e Moerman e va presto sul 14-6 iniziando a fare la voce grossa. L'Olimpia batte un colpo con Theodore che interrompe il digiuno (14-8) ma Barcellona continua a condurre la gara anche se si va avanti botta e risposta fino al canestro di Koponen che porta Barcellona a +10 (25-15) con il quale si conclude il primo quarto.



Il secondo quarto si apre con Micov a segnare da due e poco dopo una bomba di Claver ad allungare Barcellona sul +11 (28-17). L'Olimpia con Gudaitis e Theodore si ritrova a sette punti di distacco dai blaugrana che durano fino alla schiacciata di Sanders che porta i suoi a +9 (32-23). Milano reagisce con un gioco da tre di Gudaitis e un canestro sotto misura di Pascolo che riportano in vita l'Olimpia, sotto ora solo di quattro punti (32-28) ma Barcellona continua a segnare e si va sul +12 (46-34). Poi arriva la reazione: due punti di Mascolo, una tripla di Bertans e un uno su due di Tarczewski dalla lunetta portano Milano a -6 dal Barcellona (46-40), distacco che resta tale dopo i canestro di Koponen e Goudelock (dalla lunetta) per un secondo quarto che termina sul 48-42 per Barcellona.



Il terzo quarto si gioca inizialmente sul filo dell'equilibrio ma è decisivo per l'Olimpia: Barcellona tenta l'allungo con le triple di Moerman e Navarro (54-44) ma Milano si rifà sotto con due bombe di Goudelock (54-50). L'Olimpia serra le fila in difesa e con un uncino ancora di Goudelock e un appoggio di Pascolo arriva al meritato pareggio (58-58) con Barcellona costretto al timeout da coach Alonso. Pianigiani, dal canto suo, striglia i suoi a continuare così e Pascolo poco dopo appoggia il sorpasso (60-58). I blaugrana si scuotono e si inizia una battaglia punto a punto che si conclude con Milano in vantaggio 64-62 alla fine del terzo quarto (che termina con un parziale di 22-14 a favore dell'Olimpia).



L'ultimo periodo inizia con l'Olimpia ad allungare con Jerrels (66-62) ma Barcellona non demorde e torna in vantaggio piazzando un parziale di 6-0 con tre punti di Claver e i canestri dalla lunetta di Oriola (2) e Heurtel (68-66). Milano sopravanza con Tarczewski e Goudelock, ma Heurtel firma il pari prima dell'inizio di una vera e propria battaglia punto a punto. A 2'38” dalla fine, Milano è avanti 78-73 dopo l'appoggio di Micov e il canestro di Goudelock. Theodore inizia a prendere i suoi per mano a caccia di una vittoria che sarebbe fondamentale, ma fa uno su due dalla lunetta per il +4 di Milano a 1'48” dalla sirena. Tomic dalla lunetta fa il pieno e Barcellona va a -2 a 1'11” dalla fine, conquistando il pareggio dopo una palla persa in attacco dall'Olimpia e il contropiede di Hanga (79-79). Gudaitis segna per Milano il nuovo +2 (81-79). Tomic conquista due tiri liberi e li segna: 81 pari a 8 secondi dal termine. Attacco per Milano: palla a Bertans che segna in sospensione l'83-81 per l'Olimpia. Nuovo timeout e alla ripresa palla a Barcellona, ma l'Olimpia difende il vantaggio e finisce così. Terza vittoria nelle ultime quattro di Eurolega per Milano che risale in classifica grazie a cinque uomini in doppia cifra: Goudelock top score con 20 punti, Gudaitis (16), Pascolo (12), Micov (11) e Theodore (10). Per Barcellona bene Tomic (14 punti), Koponen (11) e dieci punti a testa per Moerman, Ribas e Claver.