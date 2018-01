Basket, Eurolega: Milano cede in casa al  Maccabi

26 gennaio 2018

Milano in avvio sembra ispirata e, grazie a due triple di Theodore, si porta sul 7-4 dopo un paio di minuti (resterà l’unico vantaggio biancorosso). Il Maccabi però ci mette poco a entrare in partita: Kane firma il sorpasso (7-8), poi gli israeliani allungano fino al +9 (11-20) grazie al canestro di Parakhouski. L’Armani prova a reagire, affidandosi soprattutto alla grande precisione di Gudaitis, e un po’ ricuce lo strappo, portandosi a -4 a fine primo quarto (26-30). In avvio di secondo periodo Tyus dà un’altra spallata (28-36), poi Cinciarini trova un paio di buone soluzioni, ma il Maccabi ha troppe “bocche da fuoco” e torna al massimo vantaggio (38-47 al 15’), per poi toccare anche il +10 con Kane (45-55 al 19’), prima di approdare all’intervallo lungo avanti di 7 (50-57). Nel terzo periodo il primo canestro è di Kuzminskas (52-57), ma Milano si ferma lì e Jackson chiude un parziale di 10-0 per gli ospiti, che volano a +15 (52-67 al 24’). E’ l’allungo che mette in ginocchio Milano, che prova a rientrare, ma gli israeliani, più precisi al tiro e più forti a rimbalzo, non si scompongono e ritoccano ancora il massimo vantaggio (+18 sul 61-79 al 28’). All’ultimo intervallo si arriva con gli ospiti avanti di 13 (70-83) e quando Theodore, con quattro punti in successione, riporta l’Armani a -9 (79-88 al 32’) il Mediolanum Forum inizia a sperare. Milano ci mette il cuore ed è sempre Theodore a firmare il -4 (96-100) a 2’36” dalla sirena. Ma è un’illusione, perché con un’ultima fiammata il Maccabi riallunga e chiude sul 111-102. Da segnalare i 22 punti di Theodore e i 18 di Gudaitis per Milano, ma il Maccabi risponde con ben sei uomini in doppia cifra (e altri due a 9 punti), per una prestazione di squadra da incorniciare