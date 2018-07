Basket, Eurolega: la finale sarà Fenerbahce-Real Madrid

18 maggio 2018

Il Fenerbahce di Datome e Melli conquista la terza finale consecutiva di Eurolega, battendo a Belgrado lo Zalgiris Kaunas (76-67). Decisiva la prestazione del numero 70 azzurro, che realizza 16 punti, e di Muhammed (19). I turchi puntano al secondo trionfo di fila. Un super Doncic trascina (16) il Real Madrid contro il Cska Mosca (92-83) che dopo un ottimo inizio cala col passare dei minuti. Domenica la finale: Fenerbahce-Real.



Fenerbahce-Zalgiris Kaunas: 76-67

Non ci sono state sorprese nella prima semifinale di Eurolega a Belgrado con il Fenerbahce che conquista la terza finale consecutiva. L’azzurro Datome è uno dei trascinatori dei turchi con una prestazione importante, soprattutto nel primo tempo, che culmina con 16 punti. Decisiva anche la gara di Muhammed con 19 punti, di cui dieci realizzati tra la fine del terzo e l’inizio del quarto periodo. Lo Zalgiris non ha mai mollato e grazie a uno straordinario Pangos (16 punti) resta in gara fino alla fine. I campioni in carica iniziano benissimo la sfida chiudendo il primo quarto avanti di sei punti (19-13), vantaggio che difendono nel secondo periodo terminato in parità con il parziale di 20-20. I lituani riescono ad accorciare le distanze soltanto nel terzo quarto (15-17) portandosi a -4, ma non è bastato per approdare in finale poiché nell’ultimo periodo il Fenerbahce si riporta sensibilmente avanti chiudendo la frazione con cinque punti sopra (22-17). La gara termina 76-67 per i turchi. Melli chiude la semifinale mettendo a referto 4 punti, 3 rimbalzi e 6 assist in 31’. Per Datome e compagni resta solo da vincere la seconda finale consecutiva. Lo Zalgiris tornerà in campo domani per la finale del terzo posto contro i russi del Cska Mosca



Cska Mosca-Real Madrid 83-92

Il Cska Mosca alla settima Final Four consecutiva, vuole conquistare la seconda finale negli ultimi tre anni ma sul suo cammino c’è il Real Madrid del giovane talento Doncic, destinato a lasciare l’Europa per approdare in Nba nella prossima stagione. Il primo quarto è rossoblù con i russi che dominano gli spagnoli chiudendo la frazione avanti di dieci punti (30-20) grazie a un super Higgins (12). Il Real Madrid riparte con veemenza nel secondo quarto ribaltando la scialba prestazione del primo periodo, il Cska Mosca cerca di resistere agli spagnoli che chiudono avanti di undici punti con il parziale di 16-27. Il Real continua a macinare punti anche nel terzo periodo che chiude avanti di sei (10-16). Trascinatore assoluto per gli spagnoli Doncic (16 punti alla sirena), nonché campione d’Europa con la Slovenia. L’ultimo periodo sorride ancora al Real Madrid che vede nel numero 7 sloveno un vero e proprio leader, al Cska Mosca non basta un super De Colo (20). La gara termina 83-92 per gli spagnoli che approdano in finale dopo tre anni. Il Cska Mosca tornerà in campo domani per la finale del terzo posto contro i lituani dello Zalgiris.