Basket, Euro 2015: Italia, i 12 convocati

1 settembre 2015

Il commissario tecnico della Nazionale italiana Simone Pianigiani ha diramato la lista dei 12 convocati per gli Europei di basket, in programma dal prossimo 5 settembre con girone in Germania e fase finale in Francia. Il ct ha deciso di rinunciare a Beppe Poeta, Davide Pascolo e Riccardo Cervi; fanno invece parte della lista Amedeo Della Valle ed Achille Polonara.

Prima gara per gli azzurri il 5 settembre alle ore 21 contro la Turchia. Nessuna sorpresa, dunque, nelle scelte di Pianigiani. La comitiva azzurra partirà domani per Berlino e sabato comincerà la sua avventura. L'Italia punta tutto sul trio Nba composto da Andrea Bargnani, Marco Belinelli e Danilo Gallinari, ma anche tra quelli che giocano in Europa ci sono stelle di primo livello come Alessandro Gentile e il capitano Gigi Datome, appena sbarcato al Fenerbahce dopo la non felice esperienza in Italia.

L'obiettivo è innanzitutto quello di superare il complicato girone, che comprende Nazionali di grande profilo come Spagna, Serbia, Turchia, Germania e Islanda. Solo le finaliste della competizione si qualificheranno direttamente a Rio 2016: difficile che l'Italia 'più forte di sempre' (così l'ha definita il presidente di Federbasket Gianni Petrucci) possa competere per vincere il torneo, ma l'obiettivo è quello di stupire l'Europa intera.

Ecco la lista dei 12 convocati dell'Italia per gli Europei di basket: Amedeo Della Valle (G, Reggio Emilia) Marco Belinelli (A/G, Sacramento Kings) Pietro Aradori (A, Reggio Emilia) Alessandro Gentile (G/A, Milano) Danilo Gallinari (A, Denver Nuggets) Andrea Bargnani (C/A, Brooklyn Nets) Marco Cusin (C, Sassari) Luigi Datome (A, Fenerbahce) Nicolò Melli (A/C, Bamberg) Andrea Cinciarini (P, Milano) Daniel Hackett (P/G, Olympiacos) Achille Polonara (A, Reggio Emilia)