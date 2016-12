Basket: EA7 Milano in tour negli Stati Uniti

Per la prima volta nella storia due squadre europee si affronteranno in amichevole in un'arena Nba negli Stati Uniti. Una di queste formazioni è l'EA7 Emporio Armani Milano che ad ottobre sfiderà in prestagione il Maccabi Tel Aviv nel World Tour dell'Eurolega. Le 'Scarpette Rosse', tre volte volte campioni d'Europa, e gli israeliani, sei volte sul tetto d'Europa, l'ultima volta nel 2014 proprio a Milano, giocheranno giovedì 1 ottobre alle 19.00 ora locale allo United Center di Chicago, casa dei Bulls, mentre domenica 4 ottobre alle 12.30 si sfideranno alla 'Mecca', il Madison Square Garden di New York, casa dei Knicks.

"Il nostro club ha una lunga tradizione di rapporti forti con il mondo del basket americano. Cinque membri della Springfield Hall of Fame sono stati anche membri della nostra squadra. Questi eventi storici riteniamo siano in linea con il nostro passato e i nostri valori. Siamo felici di portare la nostra squadra in due delle più rinomate arene mondiali e dare agli appassionati Americani e ai tanti membri della comunità Italo-Americano la possibilità di vedere dal vivo quello che l’Olimpia rappresenta. Confidiamo di rendere il Signor Giorgio Armani e tutti i tifosi di Milano orgogliosi del modo in cui li rappresenteremo", ha detto il presidente dell'Olimpia, Flavio Portaluppi. Milano tornerà per la seconda volta nella sua storia a giocare negli Stati Uniti dopo il McDonald's Open del 1987 a Milwaukee. Per il Maccabi sarà l'ennesima gara aldilà dell'Oceano: già due volte ha giocato al Madison Square Garden contro i Knicks, nel 2007 e nel 2009. Tra l'altro il club israeliano ha anche aperto un ufficio a New York.