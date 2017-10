Basket, Derby all'Openjobsmetis. Varese-Cantù 95-64

16 ottobre 2017

Non c'è stata storia al PALA2A di Masnago. Varese si impone su Cantù per 95-64, in una partita senza storia sin dal primo quarto che ha visto i padroni di casa sempre in avanti con agevolezza, 20-16, 28-19, 22-10, 25-19. Gli ospiti non erano partiti male trovando un breve allungo iniziale, ma subito ripresi e sorpassati. Cantù trascinato dalle triple di Chappell e Culpepper, ma dall'altra parte ci sono Cain e Hollis che giganteggiano.