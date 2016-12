Basket, Datome: "Un'altra estate amara, brucia tanto"

10 luglio 2016

C'è l'amaro in bocca per la sconfitta contro la Croazia e per l'ennesima esclusione dall'Olimpiade. "È un ko tristissimo, dispiace per tutti", le parole del ct Ettore Messina. "La squadra ci ha messo un sacco di impegno, abbiamo sbagliato, abbiamo perso e la Croazia va avanti". Così Datome: "Con il passare degli anni perdere brucia sempre, sarà un'altra estate amara". E Gallinari: "Non ho le parole per spiegare".