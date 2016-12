Basket, Datome difende Gentile: "Critiche esagerate, merita rispetto"

24 novembre 2016

Sfida cruciale quella tra l'EA7 e la squadra turca, entrambe hanno bisogno di punti per migliorare le loro classifiche. 4 sconfitte su 8 partite in Europa per le scarpette rosse e parecchie critiche per l'ex capitano dell’Olimpia. "E' davvero esagerato quello che gli sta accadendo – ammette Datome -. Per tutto quello che ha fatto Ale per Milano merita rispetto. E del credito". Momento importante per l’Olimpia, ma anche per il Fenerbahce: "Abbiamo perso tre gare di fila prima dell'Efes. Il vero passo falso è stato quello con Kazan. Proprio per questo la sfida con Milano è fondamentale per noi" ha concluso Datome.