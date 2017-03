Basket: Datome colpito da un oggetto in testa

12 marzo 2017

Spavento per Gigi Datome che, dopo aver vinto il derby di Istanbul col suo Fenerbahce, è stato colpito da un oggetto proveniente dagli spalti ed è uscito dal parquet sanguinante in fronte. Il capitano della nazionale italiana è rientrato negli spogliatoi con un evidente taglio e la foto è iniziata a circolare sul web. I gialloblu hanno battuto 79-75 il Galatasaray in trasferta.