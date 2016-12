Basket: Datome campione di Turchia

13 giugno 2016

Gigi Datome si lascia alle spalle la delusione per la sconfitta in finale contro il Cska Mosca in Eurolega, vincendo il campionato turco con la maglia del Fenerbahce. I gialloneri hanno vinto gara 6 contro l'Anadolu Efes per 91-70, chiudendo la serie sul 4-2. Per l'azzurro 20 punti e la soddisfazione di essere stato nominato MVP della sfida. Per il club di Instanbul è il campionato numero 7 della sua storia.