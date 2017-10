Basket, Datome: "Finché sarò sano, risponderò presente alla Nazionale"

29 settembre 2017

La nazionale italiana di basket avrà ancora il suo capitano, che si prenderà solo una pausa nel 2018. Gigi Datome , intervistato da Premium Sport, ha dichiarato: "Le parole sul mio futuro in Nazionale sono stata interpretate male. Ho detto che la prossima estate vorrei averla libera per investire un po’ sul mio corpo, per curarmi. Ma finché sarò sano, risponderò presente alle chiamate della Nazionale, come ho sempre fatto".

L'ala piccola sarda non può promettere sempre prestazioni di altissimo livello come quelle sfoderate nell'ultimo Europeo in Turchia, ma ha comunque assicurato: "L’impegno ci sarà sempre e la voglia pure, con la speranza che esca qualche giovane interessante che possa dare una mano a noi vecchietti".



La Turchia è stata anche fonte di gioia per il numero 70 del Fenerbahce, che punta a bissare i successi conseguiti: "Difendere il titolo in Eurolega è l’obiettivo dell’anno, oltre ai trofei turchi. Se riuscirò a dare il mio contributo sarò soddisfatto". E a Istanbul ritroverà il compagno di nazionale Nicolò Melli: "Quest’anno è arrivato Nico e sono sicuro che ci darà una grossa mano".