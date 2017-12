Basket, Dan Peterson si sposa a quasi 82 anni

9 dicembre 2017

"Per me Laura numero uno!". L'amore non ha età e Dan Peterson ha deciso di rinnovare la promessa con la sua Laura, 20 anni dopo un matrimonio particolare, a Miami, a casa di Bob McAdoo e di fronte a un giudice di pace. Il "coach", protestante, e la moglie, cattolica, si sono sposati in chiesa, a due passi dal Forum d'Assago, inizialmente individuato come location. A fare da testimone alla leggenda del basket un altro mostro sacro, Dino Meneghin.