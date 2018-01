Basket, colpo dell'Olimpia Milano: arriva l'ex Nba Kuzminskas

1 gennaio 2018

E' ufficiale: Mindaugas Kuzminskas è dell'Olimpia Milano. Ad annunciarlo lo stesso club. Un vero botto di fine anno per Milano che ha battuto la concorrenza dell'Efes. L'ala lituana, reduce dall'esperienza in Nba con i New York Knicks, firmerà un contratto fino al termine della stagione con opzione per un rinnovo annuale e si metterà subito a disposizione di Pianigiani. Indosserà la maglia numero 19 e giocherà sia in campionato che in Eurolega.