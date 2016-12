Basket: Cina piegata, all'Italia la Trentino Cup

18 giugno 2016

Altra prova convincente per l'Italia di Ettore Messina che travolge 87-58 la Cina e conquista la sesta edizione della Trentino Basket Cup. La seconda uscita in due giorni è un altro successo per gli azzurri che fanno il pieno di fiducia nel percorso che porta al Preolimpico di luglio a Torino. Ancora senza Bargnani e altri big come Gentile, Melli e Datome, sono Belinelli, 19 punti, e Gallinari, 17, a brillare per l'Italia.