Basket: Cerella rinnova con l'Olimpia Milano

10 agosto 2016

Sembrava essere finito il rapporto tra Bruno Cerella e l'Olimpia Milano e invece l'italo-argentino avrebbe trovato l'accordo per rinnovare il contratto. Secondo La Gazzetta dello Sport Cerella, uno dei giocatori più amati dai tifosi dell'EA7 Emporio Armani, firmerà un nuovo accordo triennale ma con tutta probabilità nella prossima stagione potrebbe giocare in prestito in club estero o alla neopromossa Brescia.