Basket, Cecilia Zandalasini torna in WNBA: firma con le Minnesota Lynx

8 febbraio 2018

Si riannoda il filo tra gli Stati Uniti e Cecilia Zandalasini , la giocatrice di basket azzurra con più talento. La quasi 22enne, attualmente in forza alla Pallacanestro Schio, ha firmato un contratto annuale con le Minnesota Lynx , squadra campione in carica del campionato WNBA . Si tratta di un ritorno: Zandalasini nel 2017 si era unita alle Lynx ad agosto, per i playoff, vincendo il titolo (ma scendendo in campo per scampoli di partita).

"Siamo contenti dell'apporto che Cecilia ci ha dato nella scorsa stagione", ha detto il coach delle Lynx, Cheryl Reeve. "Ha avuto un 2017 molto positivo. Le sue prestazioni a EuroBasket 2017 sono state classificate come 'il miglior debutto femminile ad EuroBasket di tutti i tempi'. Non vediamo l'ora di avere Cecilia con noi per tutta la stagione".



Zandalasini, 22 anni a marzo, era volata negli States ad agosto per aggregarsi alla squadra di Minnesota. Tre presenze in regular season, per un totale di 19 minuti e 2 punti realizzati. Poi cinque presenze ai playoff (2 punti e 1 assist in 11 minuti complessivi).