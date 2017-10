Basket: Cantù batte Cremona, Torino ha la meglio su Sassari

7 ottobre 2017

Negli anticipi serali della 2.a giornata di Serie A di Basket, Cantù supera Cremona 97-80. Torino ha la meglio su Sassari per 97-92. In un PalaDesio deserto per la protesta dei tifosi, Cantù ha guidato il match senza difficoltà, perdendo solo l'ultimo in un tentativo di recupero degli avversari. Al PalaRuffini ultimi secondi al cardiopalmo con un tentativo di recupero di Sassari con un tiro da tre di Stipcevic che fa tremare Torino.

A Desio va in scena il dominio Cantù su Cremona, 97-80. Nel primo quarto i ragazzi di Sodini volano con due triple di Culpepper al quale poi si aggiunge Chappell. Nel secondo quarto Cantù allunga il vantaggio, prima con Cournooh e poi con Burns. Doppio Gazzotti e quarto che si chiude con un sonoro 53-35. Finisce così come è iniziata. L'ultimo quarto si apre con Crosariol e Chappell. Poi ancora Johnson-Odom. Ultimi minuti di ordinaria amministrazione, anche se Cantù arresta il passo. A 2:30 dalla fine Crosariol fa 95-75. Il risultato finale dice 97-80.



La Fiat Torino, dopo aver vinto a Brindisi alla prima, fa il bis nell’esordio casalingo e supera il Banco di Sardegna Sassari 97-92. I ragazzi di Banchi sono quasi sempre al comando del match. Dopo un avvio equilibrato, la squadra di casa piazza un allungo importante a metà del secondo periodo, approfittando del momento magico di Jones. Sassari, in pochissimi minuti, rimette tutto in equilibrio: prima Spissu riporta i sardi a contatto, poi il sorpasso sul 40-41, con il 2/2 dalla lunetta di Stipcevic. Momentaneo equilibrio alla ripresa, ma poi Fiat riprende le redini. Due triple di Garrett, poi Vujacic. La formazione di Pasquini ci prova e si riavvicina più volte a -4, con Polonara, ma i piemontesi non falliscono i tiri liberi e Jones la chiude.