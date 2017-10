Basket, Brescia vince ancora e vola al primo posto

23 ottobre 2017

La Germani Basket Brescia batte la Openjobmetis Varese 73-67 nel derby lombardo, posticipo della quarta giornata del campionato di basket di Serie A, e aggancia Milano e Venezia al comando della classifica a punteggio pieno, mentre Varese resta ferma a sole due vittorie. Hunt trascina Brescia con 19 punti, in doppia cifra anche Vitali con 14 e Moss con 12. Non bastano a Varese i 15 punti di Waller, i 13 di Okoye e i 12 di Hollis.

L'inizio gara e' caratterizzato da grande equilibrio e meta' del primo quarto le due squadre sono sul nove pari, ma a segnare il cambio di passo sul parquet bresciano e' una tripla di Okoye che porta avanti gli ospiti. Hubt pero' non da punti riferimento e' Brescia reagisce chiudendo avanti, 17-13 il primo parziale.



Ad inizio secondo quarto di mette in mostra l'ex di turno Hollis che con una tripla porta avanti Varese, raggiunta e poi superata dai padroni di casa nel segno di Luca Vitali e Moss che dai 6,75 non sbagliano. All'intervallo Brescia e' in vantaggio 45-27. Nel terzo quarto la squadra di Diana non cambia ritmo e con Moss, Michele Vitali e Hunt fanno registrare il massimo vantaggio con il +22 che porta il parziale sul 53-31.



Varese reagisce, accorcia le distanze, ma la gara resta sempre saldamente nelle mani di Brescia e alla fine del terzo quarto il punteggio fotografa alla perfezione l'andamento del match: 62-44. Anche nell'ultima frazione il canovaccio non cambia con la formazione di casa dominatrice e Varese costretta a subire una superiorita' evidente fino a quando pero' Brescia abbassa troppo i ritmi, sbaglia sotto canestro e gli ospiti si fanno sotto arrivando a -8, 68-69, a un minuto e mezzo dalla fine. Gli ultimi 90" illudono Varese , ma Brescia, trascinata da Hunt con 19 punti e 6 rimbalzi, tiene e porta a casa il quarto successo su quattro gare di campionato.