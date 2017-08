Basket, Belinelli: "Potrebbe essere il mio ultimo Europeo"

28 agosto 2017

“Ho sempre tenuto alla maglia della Nazionale, ma di carattere io penso solo a una cosa alla volta. Vedremo cosa accadrà, ma è normale che ci sia in mente che possa essere l’ultimo Europeo" ha aggiunto il cestista degli Atlanta Hawks.



L’Nba non ha cambiato Belinelli, che rimane sempre legato alle sue origini: “L’Italia è il mio Paese, San Giovanni in Persiceto resta un posto speciale per me. Non dimenticare da dove arrivi è fondamentale nella vita. L’America è bella, il mondo Nba mi piace, ma l’Italia per me è l’Italia – ha detto l’emiliano - La Nazionale mi piace perché mi dà sempre la possisibilità di tornare in Italia e confrontarmi con i miei compagni di squadra, coi migliori giocatori del continente e trovarmi in una famiglia. Anche se non abbiamo mai vinto qualcosa, è rimasto tanto di positivo. Anche nei momenti difficili, siamo sempre stati uniti. La caratteristica di questa squadra è che ha un grande cuore e voglia di vincere, penso sia evidente”.



Poi il cestista emiliano ha commentato il gesto di Danilo Gallinari: “Mi ha colpito tanto perché dal Gallo non me l’aspettavo. Lui è sempre sotto controllo, invece questa volta mi ha lasciato a bocca aperta. Ma sono momenti difficili da spiegare. Messina ha speso le parole giuste, non si può far niente e si va avanti con chi c’è".