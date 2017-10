Basket, Belinelli: "La difesa sarà la chiave per battere la Serbia"

11 settembre 2017

L'Italia sfiderà mercoledì la Serbia per raggiungere le semifinali dell'Eurobasket. Un appuntamento che gli azzurri mancano da 14 anni. "La difesa è il motivo principale per cui siamo arrivati fin qui ed è su questo punto di forza che dovremo insistere. Non siamo qui per caso. L'Europeo è difficile, ma abbiamo le carte in regola per fare un ulteriore passo. Siamo forti e carichi; se saremo da medaglia lo dirà il campo", ha detto Marco Belinelli.